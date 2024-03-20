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ФСБ задержала в Москве подозреваемого в участии в ИГ

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области задержали подозреваемого в причастности к террористической группировке ИГ*.
ФСБ задержала в Москве подозреваемого в участии в ИГ
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Задержан находящийся в международном розыске гражданин России 1993 года рождения, причастный к деятельности международной террористической организации ИГ», — говорится в сообщении.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма, который перечислил деньги террористической организации ИГ.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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