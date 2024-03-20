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ФСБ задержала жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству бойцов СВО

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Курске жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству участников специальной военной операции.
ФСБ задержала жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству бойцов СВО
  • © РИА Новости / ФСБ России

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Камчатскому краю.

По данным ведомства, фигурант разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с призывами к уничтожению бойцов спецоперации.

Возбуждено уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности. 

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.

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