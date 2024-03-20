ФСБ задержала жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству бойцов СВО
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Камчатскому краю.
По данным ведомства, фигурант разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с призывами к уничтожению бойцов спецоперации.
Возбуждено уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.