ФСБ задержала жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству бойцов СВО

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Курске жителя Камчатки, подозреваемого в призывах к убийству участников специальной военной операции.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ по Камчатскому краю.

По данным ведомства, фигурант разместил в мессенджере WhatsApp видеоролики с призывами к уничтожению бойцов спецоперации.

Возбуждено уголовное дело по статье о призывах к экстремистской деятельности.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге в Крыму по заданию украинских спецслужб.