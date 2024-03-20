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Путин призвал ФСБ поддержать компании, сталкивающиеся с незаконными санкциями

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Президент России Владимир Путин призвал Федеральную службу безопасности поддержать компании, которые сталкиваются с незаконными санкциями западных стран.
Путин призвал ФСБ поддержать компании, сталкивающиеся с незаконными санкциями
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

Об этом глава государства сказал в ходе заседания коллегии ФСБ.

Как отметил президент, российский бизнес сейчас сталкивается с незаконными санкциями, нечестной конкуренцией и враждебными действиями. Путин подчеркнул, что за всем этим стоят в том числе спецслужбы западных государств. 

«Сейчас с утра разговаривал с членами правительства по большим проектам, которые мы осуществляем в режиме дополнительных санкций. Это требует от нас дополнительных усилий и средств, новых логистических маршрутов», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о мобилизации российской экономики из-за санкций Запада.

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