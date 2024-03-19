Путин: юбилейный саммит ЕАЭС пройдёт в Москве 8 мая

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза пройдёт в Москве 8 мая.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.

«Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить», — сообщил Путин.

Ранее сообщалось, что Объединённые Арабские Эмираты и Евразийский экономический союз могут заключить соглашение о создании зоны свободной торговли в этом году.