Путин: юбилейный саммит ЕАЭС пройдёт в Москве 8 мая
- globallookpress.com
Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.
«Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия, 8 мая мы это планировали. Здесь, в Москве, будем проводить», — сообщил Путин.
Ранее сообщалось, что Объединённые Арабские Эмираты и Евразийский экономический союз могут заключить соглашение о создании зоны свободной торговли в этом году.