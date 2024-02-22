ОАЭ и ЕАЭС могут заключить соглашение о создании ЗСТ в этом году

Объединённые Арабские Эмираты и Евразийский экономический союз могут заключить соглашение о создании зоны свободной торговли в этом году.

Об этом ТАСС рассказал государственный министр ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмед аз-Зейуди.

«Переговоры с Евразийским экономическим союзом всё ещё идут... Мы работаем над тем, чтобы соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве со странами Евразийского союза было заключено в 2024 году», — сказал он.

Ранее торговый представитель России в Египте Алексей Теванян заявил, что переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и ЕАЭС находятся на завершающей стадии.