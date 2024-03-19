В Петербурге рассказали о работе по реставрации храмов

В Санкт-Петербурге идут работы по реставрации 23 храмов — за счёт городского и федерального бюджетов, а также на средства благотворителей.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В Воскресенском Новодевичьем монастыре восстановили главный собор в честь Воскресения Христова и колокольню, которая была взорвана в советское время. Внутреннее убранство Воскресенского собора создано полностью заново. Это более 6000 кв. м росписи и семь лет работы», — рассказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

По его словам, на Октябрьской набережной полностью восстановлена бывшая киновия Александро-Невской лавры.

На историческом фундаменте воссоздан храм Рождества Христова на Песках.

Ранее сообщалось, что на башне Главного корпуса Ижевского оружейного завода начались работы по восстановлению часов.