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В Петербурге рассказали о работе по реставрации храмов

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В Санкт-Петербурге идут работы по реставрации 23 храмов — за счёт городского и федерального бюджетов, а также на средства благотворителей.
В Петербурге рассказали о работе по реставрации храмов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«В Воскресенском Новодевичьем монастыре восстановили главный собор в честь Воскресения Христова и колокольню, которая была взорвана в советское время. Внутреннее убранство Воскресенского собора создано полностью заново. Это более 6000 кв. м росписи и семь лет работы», — рассказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

По его словам, на Октябрьской набережной полностью восстановлена бывшая киновия Александро-Невской лавры.

На историческом фундаменте воссоздан храм Рождества Христова на Песках.

Ранее сообщалось, что на башне Главного корпуса Ижевского оружейного завода начались работы по восстановлению часов.

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