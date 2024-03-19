Российские банки выдали рекордное число автокредитов в феврале 2024 года
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Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что данный показатель является максимальным за три последних года.
По сравнению с февралём 2023 года показатель вырос на 76%.
«Так, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Ранее сообщалось, что в Москве выдали более 2000 займов по программе «Семейной ипотеки» в январе 2024 года.