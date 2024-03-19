Российские банки выдали рекордное число автокредитов в феврале 2024 года

Новое исследование показало, что в феврале 2024 года российские банки выдали рекордные 104,5 тыс. автокредитов.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что данный показатель является максимальным за три последних года.

По сравнению с февралём 2023 года показатель вырос на 76%.

«Так, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что в Москве выдали более 2000 займов по программе «Семейной ипотеки» в январе 2024 года.