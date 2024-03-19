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Российские банки выдали рекордное число автокредитов в феврале 2024 года

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Новое исследование показало, что в феврале 2024 года российские банки выдали рекордные 104,5 тыс. автокредитов.
Российские банки выдали рекордное число автокредитов в феврале 2024 года
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что данный показатель является максимальным за три последних года.

По сравнению с февралём 2023 года показатель вырос на 76%.

«Так, граждане пытаются успеть приобрести автомобили до 1 апреля, когда изменится порядок начисления утилизационного сбора. Кроме того, стоит выделить всевозможные акции и скидки от дистрибьюторов, которые стараются сократить затоваренность собственных складов», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что в Москве выдали более 2000 займов по программе «Семейной ипотеки» в январе 2024 года.

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