РЭО и Минстрой обсудили ход строительства экопромышленных парков
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В прошлом году в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» началось строительство шести экопромышленных парков. Экопромышленные парки будут якорными площадками для создания производственных кластеров по утилизации отходов и производству продукции из вторичного сырья», — заявил Буцаев.
По его словам, РЭО заключил соглашения с 25 компаниями, которые создадут 34 производства по утилизации вторичных ресурсов и производству продукции из вторсырья.
Со своей стороны, Гордеев отметил, что каждый проект предусматривает создание инженерной инфраструктуры, а также обеспечение транспортной инфраструктуры.
«Создание экопромышленных парков позволяет разместить на одной площадке научно-технические и промышленные производства и организовать общий цикл работ по обращению с вторичными ресурсами и производству продукции из вторичного сырья», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в новые регионы поступили спецтехника и контейнеры для ТКО.