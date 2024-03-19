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РЭО и Минстрой обсудили ход строительства экопромышленных парков

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Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев обсудили ход строительства экопромышленных парков.
РЭО и Минстрой обсудили ход строительства экопромышленных парков
  • Gettyimages.ru
  • © Vladimir Zapletin

Об этом сообщает телеканал «360».

«В прошлом году в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» началось строительство шести экопромышленных парков. Экопромышленные парки будут якорными площадками для создания производственных кластеров по утилизации отходов и производству продукции из вторичного сырья», — заявил Буцаев.

По его словам, РЭО заключил соглашения с 25 компаниями, которые создадут 34 производства по утилизации вторичных ресурсов и производству продукции из вторсырья.

Со своей стороны, Гордеев отметил, что каждый проект предусматривает создание инженерной инфраструктуры, а также обеспечение транспортной инфраструктуры.

«Создание экопромышленных парков позволяет разместить на одной площадке научно-технические и промышленные производства и организовать общий цикл работ по обращению с вторичными ресурсами и производству продукции из вторичного сырья», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в новые регионы поступили спецтехника и контейнеры для ТКО.

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