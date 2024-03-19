Фармацевт Сокольский рассказал о влиянии приёма пищи на приём лекарств

Специалист по фитохимии кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский рассказал, как приём пищи влияет на приём ряда лекарств.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт заявил, что время приёма препарата зависит от его предназначения и формы. До еды обычно принимаются лекарства, действие которых может подавляться пищей, либо те, которые предназначены для лучшего усвоения продуктов питания.

Вместе с едой употребляются витамины и пищевые добавки, которые оказывают действие только в сочетании с пищей, а после еды — лекарства от изжоги и облегчающие переваривание.

Многие современные препараты можно принимать независимо от еды.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.