Иностранные студенты проводили Масленицу в подмосковном университете «Дубна»

Студентов с Кубы, из Индии и Мексики познакомили с традициями русской Масленицы в подмосковном университете «Дубна».

Они попробовали блины, поучаствовали в конкурсах и русских народных забавах, передаёт телеканал «360».

Иностранцы — участники программы обучения русскому языку, которая заработала в этом учебном году.

Скоро в университете стартует новая программа — онлайн курсы русского языка для учащихся из других стран.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что программу «Заходите на блины», проходившую в 100 парках региона, посетили более 250 тыс. человек.