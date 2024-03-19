Иностранные студенты проводили Масленицу в подмосковном университете «Дубна»
- Gettyimages.ru
Они попробовали блины, поучаствовали в конкурсах и русских народных забавах, передаёт телеканал «360».
Иностранцы — участники программы обучения русскому языку, которая заработала в этом учебном году.
Скоро в университете стартует новая программа — онлайн курсы русского языка для учащихся из других стран.
Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что программу «Заходите на блины», проходившую в 100 парках региона, посетили более 250 тыс. человек.