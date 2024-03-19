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Иностранные студенты проводили Масленицу в подмосковном университете «Дубна»

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Студентов с Кубы, из Индии и Мексики познакомили с традициями русской Масленицы в подмосковном университете «Дубна».
Иностранные студенты проводили Масленицу в подмосковном университете «Дубна»
  • Gettyimages.ru

Они попробовали блины, поучаствовали в конкурсах и русских народных забавах, передаёт телеканал «360».

Иностранцы — участники программы обучения русскому языку, которая заработала в этом учебном году.

Скоро в университете стартует новая программа — онлайн курсы русского языка для учащихся из других стран.

Ранее в Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что программу «Заходите на блины», проходившую в 100 парках региона, посетили более 250 тыс. человек.

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