В Госдуме прокомментировали ситуацию с «белыми» хакерами

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Немкин прокомментировал ситуацию с «белыми» хакерами. По его словам, услугами таких специалистов активно пользуются отдельные компании.

«В прошлом году Минцифры инициировало программу, участники которой проверяли «Госуслуги» и Единую систему идентификации и аутентификации. В итоге удалось найти 37 уязвимостей. Однако, несмотря на очевидную пользу, «белые» хакеры сегодня находятся в уязвимом положении с точки зрения законодательства», — заявил Немкин в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, в настоящее время идёт работа над законопроектами, которые должны облегчить работу этичных хакеров в России.

«Один из них, предлагающий поправки в Гражданский кодекс, регулирует возможность проведения тестирования защищённости систем без нарушения авторских прав их создателей и владельцев. Он уже внесён в Госдуму», — сообщил депутат.

Как отметил Немкин, к внесению готов второй законопроект, предлагающий закрепить возможность оператора информационной системы на условиях, определяемых им, проводить мероприятия по выявлению уязвимостей, в том числе с привлечением специалистов, которые не являются его сотрудниками.

«Также работаем над поправками в Уголовный кодекс для исключения возможных рисков привлечения к уголовной ответственности «белых» хакеров», — добавил депутат.

Ранее руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков заявил, что число DDoS-атак на сайты магазинов растёт в праздники.