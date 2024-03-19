В Подмосковье направят дополнительные средства на модернизацию котельных
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметил Воробьёв, за последние два месяца были проведены штабы по каждому муниципалитету, а также проверка состояния тепловых и электрических сетей.
«Дополнительно будет выделено не менее десяти миллиардов рублей, что позволит закрыть опасные аварийные участки в Подмосковье и модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных», — сказал губернатор.
Он также добавил, что в регионе налажено сотрудничество с федеральным правительством, с Министерством ЖКХ и Минэнергетики, с профильными вице-премьерами, Госдумой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в столице построили и реконструировали свыше 2,1 тыс. км инженерных сетей.