В Подмосковье направят дополнительные средства на модернизацию котельных

На модернизацию котельных и аварийных участков в Московской области дополнительно выделят более 10 млрд рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Воробьёв, за последние два месяца были проведены штабы по каждому муниципалитету, а также проверка состояния тепловых и электрических сетей.

«Дополнительно будет выделено не менее десяти миллиардов рублей, что позволит закрыть опасные аварийные участки в Подмосковье и модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных», — сказал губернатор.

Он также добавил, что в регионе налажено сотрудничество с федеральным правительством, с Министерством ЖКХ и Минэнергетики, с профильными вице-премьерами, Госдумой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в столице построили и реконструировали свыше 2,1 тыс. км инженерных сетей.