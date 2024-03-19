RT в Telegram
Подпишись

В Подмосковье направят дополнительные средства на модернизацию котельных

Короткая ссылка
На модернизацию котельных и аварийных участков в Московской области дополнительно выделят более 10 млрд рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В Подмосковье направят дополнительные средства на модернизацию котельных
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметил Воробьёв, за последние два месяца были проведены штабы по каждому муниципалитету, а также проверка состояния тепловых и электрических сетей.

«Дополнительно будет выделено не менее десяти миллиардов рублей, что позволит закрыть опасные аварийные участки в Подмосковье и модернизировать ряд тепловых пунктов и котельных», — сказал губернатор.

Он также добавил, что в регионе налажено сотрудничество с федеральным правительством, с Министерством ЖКХ и Минэнергетики, с профильными вице-премьерами, Госдумой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в столице построили и реконструировали свыше 2,1 тыс. км инженерных сетей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить