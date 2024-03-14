Более 2000 км инженерных сетей проложили и обновили в Москве в 2023 году
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
В частности, завершены работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений, реконструированы газопровод-дюкер «Фрунзенский», а также газопроводы «пойма Строгино» и «Серебряный Бор».
В текущем году планируется построить и обновить больше 3 тыс. км инженерных сетей, отметил Собянин.
Специалисты проведут работы по реконструкции очистных сооружений «Яковлево», «Привольный» и «Пучково», газопровода-дюкера «Кропоткинский». Также продолжится строительство газовых сетей в ТиНАО, добавил мэр.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.