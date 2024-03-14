Более 2000 км инженерных сетей проложили и обновили в Москве в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году в городе построили и реконструировали свыше 2,1 тыс. км инженерных сетей.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В частности, завершены работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений, реконструированы газопровод-дюкер «Фрунзенский», а также газопроводы «пойма Строгино» и «Серебряный Бор».

В текущем году планируется построить и обновить больше 3 тыс. км инженерных сетей, отметил Собянин.

Специалисты проведут работы по реконструкции очистных сооружений «Яковлево», «Привольный» и «Пучково», газопровода-дюкера «Кропоткинский». Также продолжится строительство газовых сетей в ТиНАО, добавил мэр.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.