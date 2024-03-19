Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области

Один человек погиб в результате пожара на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

«Могу официально подтвердить одного погибшего на борту», — сказал он.

Траулер буксируют в порт Калининграда.

Ранее сообщалось, что пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» произошёл в результате «нештатной ситуации».

Сообщалось, что, по предварительным данным, четырёх человек госпитализировали.

Семье погибшего выплатят 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.