Один человек погиб при пожаре на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
«Могу официально подтвердить одного погибшего на борту», — сказал он.
Траулер буксируют в порт Калининграда.
Ранее сообщалось, что пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» произошёл в результате «нештатной ситуации».
Сообщалось, что, по предварительным данным, четырёх человек госпитализировали.
Семье погибшего выплатят 1 млн рублей, пострадавшие получат по 500 тыс. рублей.