Пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» произошёл в Калининградской области, в результате этого есть пострадавшие.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

Пожар произошёл 19 марта в результате «нештатной ситуации».

Пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь, а их семьям — поддержку.

По словам Лыскова, ситуация находится на личном контроле у губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Ис под Нижней Турой.