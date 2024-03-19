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Пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» произошёл в Калининградской области

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Пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» произошёл в Калининградской области, в результате этого есть пострадавшие.
Пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» произошёл в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.

Пожар произошёл 19 марта в результате «нештатной ситуации».

Пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь, а их семьям — поддержку. 

По словам Лыскова, ситуация находится на личном контроле у губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Ис под Нижней Турой.

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