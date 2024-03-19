Пожар на борту траулера «Капитан Лобанов» произошёл в Калининградской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.
Пожар произошёл 19 марта в результате «нештатной ситуации».
Пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь, а их семьям — поддержку.
По словам Лыскова, ситуация находится на личном контроле у губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Ранее URA.RU сообщало, что Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в посёлке Ис под Нижней Турой.