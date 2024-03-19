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Специалист Мартынов посоветовал принимать витамины во время Великого поста

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Руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья (МИПЗ) Сергей Мартынов посоветовал тем, кто держит пост, принимать витамины, чтобы избежать нехватки эндорфинов и авитаминоза.
Специалист Мартынов посоветовал принимать витамины во время Великого поста
  • Gettyimages.ru
  • © Jacob Wackerhausen

«Чтобы не усугубить состояние своего здоровья в период авитаминоза, очень важно проходить чекапы на диагностику анемии, нарушения эндокринной системы, обращаться за поддержкой к психотерапевту», — также посоветовал специалист в разговоре с газетой «Известия».

По данным МИПЗ, 11% опрошенных в возрасте от 18 до 65+ лет следят за уровнем витаминов группы B в организме.

По мнению Мартынова, это свидетельствует о высоком уровне осведомлённости граждан о необходимости приёма витаминов этой группы, таких как В1, В2, В3, (никотиновая кислота), В5 (пантотеновая кислота), В6, В9 (фолиевая кислота), В 12.

Эти вещества помогают организму справляться с весенним авитаминозом и так называемой «весенней хандрой», которая сопровождается упадком сил и слабостью, резюмировал эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.

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