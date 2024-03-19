В Москве пять пар смогут пожениться на сцене театра «Геликон-опера» в апреле
Об этом информирует НСН.
Мероприятия пройдут в честь празднования дня рождения театра, уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В финале каждого гала-представления зрители станут свидетелями уникальной церемонии бракосочетания на сцене зала. Такой опыт в истории ЗАГСов Москвы пройдёт впервые», — подчеркнула Ракова.
Цикл гала-концертов пройдёт в театре с 10 по 14 апреля. Каждый вечер после представления будет проходить свадебная церемония, в завершении которой поздравлять молодожёнов будут около 500 зрителей и 200 артистов.
В феврале на выставке-форуме «Россия» молодожёнам-предпринимателям вручили огонь Всероссийского семейного очага.