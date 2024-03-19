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В Москве пять пар смогут пожениться на сцене театра «Геликон-опера» в апреле

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В Москве в апреле пять пар смогут узаконить отношения в торжественной обстановке — на сцене театра «Геликон-опера». Для них проведут церемонии в финале каждого гала-представления на сцене зала «Стравинский».
В Москве пять пар смогут пожениться на сцене театра «Геликон-опера» в апреле

Об этом информирует НСН.

Мероприятия пройдут в честь празднования дня рождения театра, уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В финале каждого гала-представления зрители станут свидетелями уникальной церемонии бракосочетания на сцене зала. Такой опыт в истории ЗАГСов Москвы пройдёт впервые», — подчеркнула Ракова.

Цикл гала-концертов пройдёт в театре с 10 по 14 апреля. Каждый вечер после представления будет проходить свадебная церемония, в завершении которой поздравлять молодожёнов будут около 500 зрителей и 200 артистов.

В феврале на выставке-форуме «Россия» молодожёнам-предпринимателям вручили огонь Всероссийского семейного очага.

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