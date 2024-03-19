Кадыров поздравил Путина с победой на выборах и пожелал неиссякаемого запаса сил

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России.

«Я от имени всего чеченского народа поздравил Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что пожелал главе государства неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на госслужбе, а также заверил его в поддержке его «великого курса во благо будущего» нашей Отчизны.

В свою очередь Путин отметил, что знает результат, который показала Чечня на выборах, и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом.

Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил российского лидера с победой на президентских выборах в России.

Кроме того, президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.