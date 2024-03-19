RT в Telegram
Подпишись

Кадыров поздравил Путина с победой на выборах и пожелал неиссякаемого запаса сил

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах президента России.
Кадыров поздравил Путина с победой на выборах и пожелал неиссякаемого запаса сил
  • globallookpress.com

«Я от имени всего чеченского народа поздравил Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что пожелал главе государства неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на госслужбе, а также заверил его в поддержке его «великого курса во благо будущего» нашей Отчизны.

В свою очередь Путин отметил, что знает результат, который показала Чечня на выборах, и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом.

Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил российского лидера с победой на президентских выборах в России.

Кроме того, президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить