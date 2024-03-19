Кадыров поздравил Путина с победой на выборах и пожелал неиссякаемого запаса сил
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«Я от имени всего чеченского народа поздравил Владимира Владимировича Путина с убедительной победой на выборах», — написал он в Telegram.
Кадыров отметил, что пожелал главе государства неиссякаемого запаса жизненных сил и энергии на госслужбе, а также заверил его в поддержке его «великого курса во благо будущего» нашей Отчизны.
В свою очередь Путин отметил, что знает результат, который показала Чечня на выборах, и очень благодарен каждому, кто поддержал его своим голосом.
Ранее египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил российского лидера с победой на президентских выборах в России.
Кроме того, президент Сирии Башар Асад поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.