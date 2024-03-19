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Экс-замглавы Минпросвещения Ракову оставили на свободе до вступления приговора в силу

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Никулинский районный суд Москвы постановил оставить бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову на свободе до того, как приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении неё вступит в силу.
Экс-замглавы Минпросвещения Ракову оставили на свободе до вступления приговора в силу
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом пишет ТАСС.

«Меру пресечения Раковой в виде запрета определённых действий оставить без изменения до вступления приговора суда в силу», — огласил решение судья.

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей.

Также суд приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.

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