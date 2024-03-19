Экс-замглавы Минпросвещения Ракову оставили на свободе до вступления приговора в силу

Никулинский районный суд Москвы постановил оставить бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову на свободе до того, как приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении неё вступит в силу.

РИА Новости

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Об этом пишет ТАСС. «Меру пресечения Раковой в виде запрета определённых действий оставить без изменения до вступления приговора суда в силу», — огласил решение судья. Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей. Также суд приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.