Экс-замглавы Минпросвещения Ракову оставили на свободе до вступления приговора в силу
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом пишет ТАСС.
«Меру пресечения Раковой в виде запрета определённых действий оставить без изменения до вступления приговора суда в силу», — огласил решение судья.
Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении 50 млн рублей.
Также суд приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева к четырём годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.