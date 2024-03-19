Минфин России: надо устранять схемы налоговой оптимизации в онлайн-торговле
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Такое мнение Сазанов высказал в ходе расширенного заседания коллегии ФНС.
«Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, надо устранять», — цитирует его ТАСС.
Он объяснил, что соответствующие меры необходимы с целью установления справедливости налогообложения и обеспечения равных условий для традиционной розницы и интернет-торговли.
Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сообщил о работе над законопроектом, который введёт предельную долю для маркетплейсов на рынке.