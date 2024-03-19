Минфин России: надо устранять схемы налоговой оптимизации в онлайн-торговле

Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что необходимо предпринимать меры, направленные на устранение схем налоговой оптимизации в интернет-торговле и в области налогообложения физических лиц.

Такое мнение Сазанов высказал в ходе расширенного заседания коллегии ФНС.

«Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, надо устранять», — цитирует его ТАСС.

Он объяснил, что соответствующие меры необходимы с целью установления справедливости налогообложения и обеспечения равных условий для традиционной розницы и интернет-торговли.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сообщил о работе над законопроектом, который введёт предельную долю для маркетплейсов на рынке.