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Минфин России: надо устранять схемы налоговой оптимизации в онлайн-торговле

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Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что необходимо предпринимать меры, направленные на устранение схем налоговой оптимизации в интернет-торговле и в области налогообложения физических лиц.
Минфин России: надо устранять схемы налоговой оптимизации в онлайн-торговле
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Такое мнение Сазанов высказал в ходе расширенного заседания коллегии ФНС.

«Те схемы налоговой оптимизации, которые существуют сейчас при работе через интернет-площадки, надо устранять», — цитирует его ТАСС.

Он объяснил, что соответствующие меры необходимы с целью установления справедливости налогообложения и обеспечения равных условий для традиционной розницы и интернет-торговли.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов сообщил о работе над законопроектом, который введёт предельную долю для маркетплейсов на рынке.

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