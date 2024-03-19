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Стали известны самые популярные направления на майские праздники

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Согласно новому исследованию, Калининград и Сочи стали самыми популярными направлениями для отдыха на майские праздники.
Стали известны самые популярные направления на майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Riska

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».

В десятку самых востребованных направлений для отдыха с 29 апреля по 13 мая 2024 года вошли Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкала, Москва, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Горно-Алтайск.

Также стало известно, что в апреле более трети авиаперелётов россияне совершат за границу, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса Авиасейлс.

В лидеры направлений вошли Стамбул, Ереван, Ташкент, Анталья, Минск, Баку, Тбилиси и Дубай.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян высказался о планах Болгарии по выдаче шенгенских виз россиянам.

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