Стали известны самые популярные направления на майские праздники
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».
В десятку самых востребованных направлений для отдыха с 29 апреля по 13 мая 2024 года вошли Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкала, Москва, Казань, Владикавказ, Екатеринбург, Горно-Алтайск.
Также стало известно, что в апреле более трети авиаперелётов россияне совершат за границу, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса Авиасейлс.
В лидеры направлений вошли Стамбул, Ереван, Ташкент, Анталья, Минск, Баку, Тбилиси и Дубай.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян высказался о планах Болгарии по выдаче шенгенских виз россиянам.