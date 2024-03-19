Физиолог Созыкин предупредил о последствиях ношения обуви на босу ногу

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин предупредил, что ношение обуви без носков может привести к местным воспалениям, аллергическим реакциям и грибковым заболеваниям.

На поверхности стопы есть тонкая защитная плёнка с кислым pН, которая разрушается при трении об обувь, объяснил он в беседе с газетой «Известия».

Как следствие, происходит раздражение рецепторов и интенсивный выброс пота, который является питательной средой для микроорганизмов, обитающих в воздухе и на самой коже.

По словам эксперта, проблемы усугубляются, если обувь закрытая и «не дышит». Так, плотная обувь на резиновой подошве гарантирует парниковый эффект.

Обувь открытого типа, к примеру босоножки, без носков можно носить не более двух часов в день, добавил Созыкин.

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