Физиолог Созыкин предупредил о последствиях ношения обуви на босу ногу
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На поверхности стопы есть тонкая защитная плёнка с кислым pН, которая разрушается при трении об обувь, объяснил он в беседе с газетой «Известия».
Как следствие, происходит раздражение рецепторов и интенсивный выброс пота, который является питательной средой для микроорганизмов, обитающих в воздухе и на самой коже.
По словам эксперта, проблемы усугубляются, если обувь закрытая и «не дышит». Так, плотная обувь на резиновой подошве гарантирует парниковый эффект.
Обувь открытого типа, к примеру босоножки, без носков можно носить не более двух часов в день, добавил Созыкин.
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