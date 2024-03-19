В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога с 2025 года

Депутаты от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Государственную думу законопроект об отмене транспортного налога.

Он размещён в базе данных нижней палаты парламента.

Как в нём отмечается, ключевая несправедливость данного налога в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспорта, а не от срока его использования.

Так, одинаковую сумму могут платить как те, кто проводит за рулём авто по несколько часов ежедневно, так и те, кто выезжает всего несколько раз в год, говорится в пояснительной записке.

Как считают депутаты, более справедливой будет схема платить не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования.

1 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении от налога на добавленную стоимость услуг оператора реестра углеродных единиц.