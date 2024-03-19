Суд приговорил к девяти годам москвича, отморозившего пальцы своему пасынку
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.
Как отмечается в материале, мужчина бил ребёнка, после чего засунул его руки в сугроб и удерживал, из-за чего произошло обморожение кистей рук, развитие некроза. Это привело к ампутации четырёх пальцев на правой и левой кистях ребёнка.
Уточняется, что Эргашеву Ф.Ш. назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.
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