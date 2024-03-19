Суд приговорил к девяти годам москвича, отморозившего пальцы своему пасынку

Зюзинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии мужчину, удерживавшего руки своего пасынка в снегу до обморожения, что привело к ампутации пальцев.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Как отмечается в материале, мужчина бил ребёнка, после чего засунул его руки в сугроб и удерживал, из-за чего произошло обморожение кистей рук, развитие некроза. Это привело к ампутации четырёх пальцев на правой и левой кистях ребёнка.

Уточняется, что Эргашеву Ф.Ш. назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

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