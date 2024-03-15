RT в Telegram
Подпишись

Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорождённую дочь в погреб

Короткая ссылка
Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которая поместила новорождённую дочь в ведро и вынесла её на неотапливаемую веранду дома, вследствие чего девочка погибла.
Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорождённую дочь в погреб
  • РИА Новости

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК региона.

По данным следствия, женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребёнка в конце февраля.

«11 марта 2024 года тело ребёнка без признаков жизни было обнаружено», — заявили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере.

Также прокуратура проводила проверку по факту истязания младенцев матерью в Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить