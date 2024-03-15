Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорождённую дочь в погреб
- РИА Новости
Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК региона.
По данным следствия, женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребёнка в конце февраля.
«11 марта 2024 года тело ребёнка без признаков жизни было обнаружено», — заявили в ведомстве.
Ранее в Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере.
Также прокуратура проводила проверку по факту истязания младенцев матерью в Удмуртии.