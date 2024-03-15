Новосибирский СК возбудил дело на мать, вынесшую новорождённую дочь в погреб

Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении многодетной матери, которая поместила новорождённую дочь в ведро и вынесла её на неотапливаемую веранду дома, вследствие чего девочка погибла.

РИА Новости

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУ СК региона. По данным следствия, женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребёнка в конце февраля. «11 марта 2024 года тело ребёнка без признаков жизни было обнаружено», — заявили в ведомстве. Ранее в Новосибирске задержали мать младенца, найденного в мусорном контейнере. Также прокуратура проводила проверку по факту истязания младенцев матерью в Удмуртии.