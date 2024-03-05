Прокуратура проводит проверку по факту истязания младенцев матерью в Удмуртии

Прокуратура Удмуртии проводит проверку по факту избиения двухмесячных детей собственной матерью в Балезинском районе республики, в результате чего оба младенца — мальчик и девочка — оказались в реанимации.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства по региону.

В ходе проверки будет дана оценка работы субъектов системы профилактики, в том числе органов опеки и попечительства.

Также уточняется, что детей перевели из реанимационного отделения в стационарную палату. В текущий момент их состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.

Свою вину женщина признала. Она арестована до 26 апреля.

Ранее сообщалось, что дело взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.