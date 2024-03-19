РИА Новости: зарплата командира атомной подлодки составляет до 400 тысяч рублей

Зарплата командира атомной подводной лодки ВМФ России в звании капитана 1-го ранга сегодня может достигать 400 тыс. рублей.

Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, командир дизельной подлодки в звании капитана 2-го ранга получает в месяц до 300 тыс. рублей.

«Но здесь, как и в случае с командиром АПЛ, есть нюансы: зарплата зависит от степени оперативного использования подлодки: чем чаще, тем зарплата больше», — отметил источник.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что экономика России показывает рост на фоне выборов в стране, беспрецедентные международные санкции не смогли подкосить её экономику. В статье говорится, что заработная плата выросла на двузначные цифры, рубль стабилизировался, а бедность и безработица находятся на рекордно низком уровне.

В конце декабря прошлого года правительство России утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим с 1 января 2024 года. Также постановление касается сотрудников некоторых федеральных органов власти и граждан, уволенных с военной службы, а также добровольцев.