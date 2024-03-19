Генпрокуратура России потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе

Генпрокуратура России требует изъять 13 земельных участков в посёлке Барвиха и деревне Жуковка, которые находились в пользовании санатория «Барвиха».

Как пишет РБК, по мнению ведомства, данные участки были незаконно приватизированы в начале 2000-х годов.

В статье говорится, что иск заместителя генерального прокурора Игоря Ткачёва в Одинцовский городской суд был направлен 22 января этого года.

12 марта суд приступил к слушаниям.

Общая площадь спорных земель, которые фигурируют в иске, составляет, по данным Росреестра, 8,02 га.

Ранее Генеральная прокуратура России обратилась в суд с требованием вернуть в пользу государства акции Ивановского завода тяжёлого станкостроения (ИЗТС). Суд принял к производству соответствующий иск 8 февраля, его определением наложен арест на всё имущество завода и АО «Станки и инструмент».