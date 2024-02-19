Генпрокуратура решила вернуть государству Ивановский завод станкостроения
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
«Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением... об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО «Ивановский завод тяжёлого станкостроения», — говорится в документе.
Уточняется, что суд принял к производству соответствующий иск 8 февраля, его определением наложен арест на всё имущество завода и АО «Станки и инструмент».
Ранее сообщалось, что в Удмуртии построят завод по производству редкоземельных магнитов.