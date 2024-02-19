Генпрокуратура решила вернуть государству Ивановский завод станкостроения

Генеральная прокуратура России обратилась в суд с требованием вернуть в пользу государства акции Ивановского завода тяжёлого машиностроения (ИЗТС).

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Заместитель генерального прокурора обратился в арбитражный суд с исковым заявлением... об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных акций ОАО «Ивановский завод тяжёлого станкостроения», — говорится в документе.

Уточняется, что суд принял к производству соответствующий иск 8 февраля, его определением наложен арест на всё имущество завода и АО «Станки и инструмент».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии построят завод по производству редкоземельных магнитов.