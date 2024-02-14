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В Удмуртии построят завод по производству редкоземельных магнитов

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В Удмуртии планируют построить завод по производству редкоземельных магнитов для нужд электротранспорта и ветроэнергетики. Соответствующее соглашение подписали Росатом и Минпромторг России в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.
В Удмуртии построят завод по производству редкоземельных магнитов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Выйти на производственную мощность в 1 тыс. т магнитов в год предполагается к 2028 году. В настоящее время идёт работа по подбору кадров.

«Например, Росатом в рамках программы «Профессионалитет» ввёл дополнительные меры поддержки для студентов в Глазовском политехническом колледже. Кроме того, в перспективных планах и ремонт общежития учебного заведения — пока инвестор начнёт изыскания», — заявил глава республики Александр Бречалов.

Также разработан проект «Работай в Удмуртии».

Ранее сообщалось, что новый технопарк планируют создать в ТиНАО Москвы.

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