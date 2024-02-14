В Удмуртии построят завод по производству редкоземельных магнитов
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Выйти на производственную мощность в 1 тыс. т магнитов в год предполагается к 2028 году. В настоящее время идёт работа по подбору кадров.
«Например, Росатом в рамках программы «Профессионалитет» ввёл дополнительные меры поддержки для студентов в Глазовском политехническом колледже. Кроме того, в перспективных планах и ремонт общежития учебного заведения — пока инвестор начнёт изыскания», — заявил глава республики Александр Бречалов.
Также разработан проект «Работай в Удмуртии».
Ранее сообщалось, что новый технопарк планируют создать в ТиНАО Москвы.