Новый технопарк планируют создать в ТиНАО Москвы

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в деревне Крёкшино в ТиНАО откроется технопарк по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).

Об этом пишет сайт kp.ru.

«На площади более 16 тыс. кв. м разместят производственные линии, исследовательские лаборатории, административно-бытовые помещения», — уточнил вице-мэр.

По его словам, в результате появится около 300 высокотехнологичных рабочих мест.

Создание технопарка будет способствовать наращиванию промышленного и научно-технического потенциала в округе, подчеркнул Ефимов.

Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали рост производства, в 2,5 раза превышающий показатель аналогичного периода предыдущего года. Он достиг 67,3 млрд рублей.