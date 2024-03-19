Зюганов сообщил, что его встреча с Путиным может пройти сегодня
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции в Госдуме заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти сегодня.
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня... будет встреча президента со мной», — сообщил он.
Ранее член президиума Центрального комитета КПРФ Николай Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах в России.
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