Зюганов сообщил, что его встреча с Путиным может пройти сегодня

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции в Госдуме заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти сегодня.

РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости. «Сегодня... будет встреча президента со мной», — сообщил он. Ранее член президиума Центрального комитета КПРФ Николай Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах в России.