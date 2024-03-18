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Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах

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Кандидат от КПРФ Николай Харитонов поздравил самовыдвиженца Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.
Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах
  • РИА Новости

«Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимаю, какую ответственность избиратели сегодня возложили на вас», — цитирует Харитонова РИА Новости

Также Харитонов назвал достойным результат КПРФ на выборах президента России.

18 марта в ЦИК сообщили, что самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов по предварительным итогам президентских выборов.

В свою очередь, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,3%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,84%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,21%.

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