Харитонов поздравил Путина с победой на президентских выборах

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов поздравил самовыдвиженца Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

«Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимаю, какую ответственность избиратели сегодня возложили на вас», — цитирует Харитонова РИА Новости.

Также Харитонов назвал достойным результат КПРФ на выборах президента России.

18 марта в ЦИК сообщили, что самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29% голосов по предварительным итогам президентских выборов.

В свою очередь, кандидат от КПРФ Николай Харитонов набирает 4,3%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 3,84%, Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,21%.