Обвиняемый в убийстве более 30 пожилых женщин выступит в суде с последним словом
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.
Тагирову предъявили обвинения в совершении более 30 убийств, трёх покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пенсионерок в 2011—2012 годах.
Верховный суд Татарстана начал его дело в октябре 2022 года.
«Последнее слово подсудимого Радика Тагирова — 19 марта в 10:00», — сказали агентству.
1 декабря 2020 года Тагирова задержали в Татарстане.
Следователи выяснили, что преступления на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов совершил один и тот же человек.