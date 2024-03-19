Обвиняемый в убийстве более 30 пожилых женщин выступит в суде с последним словом

Обвиняемый в убийстве более чем 30 пожилых женщин в разных регионах России Радик Тагиров выступит в Верховном суде Татарстана с последним словом во вторник, 19 марта.

Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

Тагирову предъявили обвинения в совершении более 30 убийств, трёх покушений на убийство и свыше 30 разбойных нападений на пенсионерок в 2011—2012 годах.

Верховный суд Татарстана начал его дело в октябре 2022 года.

«Последнее слово подсудимого Радика Тагирова — 19 марта в 10:00», — сказали агентству.

1 декабря 2020 года Тагирова задержали в Татарстане.

Следователи выяснили, что преступления на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов совершил один и тот же человек.