Систему приёма в вузы адаптируют под пересдачу ЕГЭ по одному из предметов

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что система приёма в вузы будет адаптирована под возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что это будет способствовать тому, что у абитуриентов появится больше возможностей поступить на то направление подготовки или получить ту профессию, которая ему по душе», — сказал Фальков.

По его словам, могут быть разные обстоятельства: кто-то неправильно выбрал экзамен, не успел подготовиться или был не в самой оптимальной форме.

29 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию призвал совершенствовать механизм Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он предложил дать ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузы.