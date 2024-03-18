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Microsoft хочет отложить приостановку доступа к облачным сервисам в России

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В Microsoft обсуждают перенос сроков приостановки доступа к части сервисов компании в России.

Об этом рассказал вице-президент ГК Softline Андрей Благоразумов.

«В вендоре началось обсуждение вопроса о переносе сроков приостановки работы сервисов и доступа к данным с 20 марта на конец месяца», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Softline сообщили, что Microsoft и Amazon с 20 марта приостанавливают доступ к своим облачным продуктам компаниям и организациям на территории России.

Также сообщалось, что в Microsoft обвинили Россию в якобы поддержке хакеров.

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