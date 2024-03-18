Рябков заявил о прекрасном самочувствии на фоне слухов о госпитализации
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что прекрасно себя чувствует на фоне слухов о госпитализации с инфарктом.
«Чувствую себя прекрасно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прошёл в больнице ежегодный медосмотр.
Позже стало известно, что у Байдена выявлено несколько заболеваний, включая апноэ.
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