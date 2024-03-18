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Адвокат Зуй рассказала об особенностях возврата купленного автомобиля

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Адвокат Ирина Зуй рассказала, как вернуть купленный автомобиль.
Адвокат Зуй рассказала об особенностях возврата купленного автомобиля
  • Gettyimages.ru

«В отношении возврата автомобиля всё же действуют несколько иные правила возврата, поскольку легковой автомобиль представляет собой технически сложный товар в соответствии с п. 2 Перечня технически сложных товаров, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 10.11.2011 № 924», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, машину можно вернуть в течение 15 дней с момента покупки при выявлении любых дефектов.

Вернуть авто позже данного срока также допустимо, но при соответствии ряду критериев, среди которых — неустранимые дефекты.

Если продавец отказывается принимать машину назад, то можно обратиться в Роспотребнадзор, а также составить досудебную претензию.

Ранее руководитель автосервиса Fit Service в Перми Егор Дербин посоветовал после зимы проводить комплексную диагностику подвески и двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

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