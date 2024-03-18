Адвокат Зуй рассказала об особенностях возврата купленного автомобиля

Адвокат Ирина Зуй рассказала, как вернуть купленный автомобиль.

«В отношении возврата автомобиля всё же действуют несколько иные правила возврата, поскольку легковой автомобиль представляет собой технически сложный товар в соответствии с п. 2 Перечня технически сложных товаров, утверждённого постановлением правительства Российской Федерации от 10.11.2011 № 924», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, машину можно вернуть в течение 15 дней с момента покупки при выявлении любых дефектов.

Вернуть авто позже данного срока также допустимо, но при соответствии ряду критериев, среди которых — неустранимые дефекты.

Если продавец отказывается принимать машину назад, то можно обратиться в Роспотребнадзор, а также составить досудебную претензию.

Ранее руководитель автосервиса Fit Service в Перми Егор Дербин посоветовал после зимы проводить комплексную диагностику подвески и двигателя внутреннего сгорания автомобиля.