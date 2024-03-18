В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.
«В Оренбурге полицейские пресекли деятельность ночного клуба, в котором собрались представители движения, запрещённого в России», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что в ходе обысков полицейские изъяли видеорегистраторы, смартфоны, ноутбуки, пакеты с женской одеждой и париками.
Ранее суд в Краснодаре рассмотрел материалы об административных правонарушениях в отношении двух девушек.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.