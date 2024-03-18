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В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ

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Более 15 посетителей ночного клуба в Оренбурге пожаловались в полицию на пропаганду движения ЛГБТ* в заведении.
В Оренбурге посетители клуба пожаловались на пропаганду ЛГБТ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Оренбургской области.

«В Оренбурге полицейские пресекли деятельность ночного клуба, в котором собрались представители движения, запрещённого в России», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в ходе обысков полицейские изъяли видеорегистраторы, смартфоны, ноутбуки, пакеты с женской одеждой и париками.

Ранее суд в Краснодаре рассмотрел материалы об административных правонарушениях в отношении двух девушек.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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