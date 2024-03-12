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Суд оштрафовал девушек из Краснодара за пропаганду нетрадиционных отношений

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Суд в Краснодаре рассмотрел материалы об административных правонарушениях в отношении двух девушек.
Суд оштрафовал девушек из Краснодара за пропаганду нетрадиционных отношений
  • © РИА Новости / Руслан Кривобок

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

«Фигурантки — жительницы Краснодара 24 и 19 лет. В феврале 2024 года девушки разместили в сети видеоролик с непристойным поведением в общественном месте краевого центра», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает неизвестных, разместивших символику ЛГБТ* на территории кладбища.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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