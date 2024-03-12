Суд оштрафовал девушек из Краснодара за пропаганду нетрадиционных отношений
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Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
«Фигурантки — жительницы Краснодара 24 и 19 лет. В феврале 2024 года девушки разместили в сети видеоролик с непристойным поведением в общественном месте краевого центра», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что полиция разыскивает неизвестных, разместивших символику ЛГБТ* на территории кладбища.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.