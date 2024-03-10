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В Ростове-на-Дону неизвестные разместили символику ЛГБТ на кладбище

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Полиция разыскивает неизвестных, разместивших символику ЛГБТ* на территории кладбища.
В Ростове-на-Дону неизвестные разместили символику ЛГБТ на кладбище
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области.

«Проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещённую символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — приводит сообщение РИА Новости.

2 марта Минюст России по решению суда включил в перечень запрещённых и ликвидированных международное движение ЛГБТ.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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