В Ростове-на-Дону неизвестные разместили символику ЛГБТ на кладбище
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области.
«Проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещённую символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — приводит сообщение РИА Новости.
2 марта Минюст России по решению суда включил в перечень запрещённых и ликвидированных международное движение ЛГБТ.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.