В Ростове-на-Дону неизвестные разместили символику ЛГБТ на кладбище

Полиция разыскивает неизвестных, разместивших символику ЛГБТ* на территории кладбища.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Ростовской области.

«Проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещённую символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — приводит сообщение РИА Новости.

2 марта Минюст России по решению суда включил в перечень запрещённых и ликвидированных международное движение ЛГБТ.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.