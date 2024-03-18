Минобороны предложило сократить самоволку, не засчитываемую в срок службы

Министерство обороны предложило внести изменения в закон о военной службе, согласно которым российским военным, которые самовольно покинули воинскую часть больше чем на двое суток, не будут засчитывать эти дни в срок службы.

Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Законопроектом предлагается не засчитывать в срок военной службы время самовольного оставления военнослужащим воинской части или установленного за пределами воинской части места военной службы независимо от причин оставления продолжительностью свыше двух суток вместо десяти суток в настоящее время», — говорится в пояснительной записке.

Инициатива позволит оперативно реагировать на негативные явления в воинском коллективе не только в период мобилизации или военного положения, но и в мирное время, отмечают авторы законопроекта.