Автоэксперт Кадаков рассказал об уходе за машиной после зимы

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как ухаживать за автомобилем после зимы.

«Весной следует просушить салон. Большинство автомобилистов коврики чистят, пылесосят, но за зиму набирается грязь, так что только этого недостаточно», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если пришло время, то наступил хороший момент поменять моторное масло и охлаждающую жидкость.

Автоэксперт Дмитрий Славнов указал, что стоит отмыть все солевые и песчаные отложения на машине, особенно в нижней части.

«Менять резину нужно тогда, когда среднесуточная температура будет уверенно держаться на уровне пяти-шести градусов. Это значит, что дневная должна быть +7 или +8 °С, а ночная — не опускаться ниже 0 °С», — добавил он.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.