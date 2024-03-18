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Автоэксперт Кадаков рассказал об уходе за машиной после зимы

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Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как ухаживать за автомобилем после зимы.
Автоэксперт Кадаков рассказал об уходе за машиной после зимы
  • Gettyimages.ru

«Весной следует просушить салон. Большинство автомобилистов коврики чистят, пылесосят, но за зиму набирается грязь, так что только этого недостаточно», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, если пришло время, то наступил хороший момент поменять моторное масло и охлаждающую жидкость.

Автоэксперт Дмитрий Славнов указал, что стоит отмыть все солевые и песчаные отложения на машине, особенно в нижней части.

«Менять резину нужно тогда, когда среднесуточная температура будет уверенно держаться на уровне пяти-шести градусов. Это значит, что дневная должна быть +7 или +8 °С, а ночная — не опускаться ниже 0 °С», — добавил он.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.

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