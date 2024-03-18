Путин заявил, что власти аккуратно подойдут к изменению налоговой системы
«Здесь нужно быть очень аккуратными... создать такую систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет», — сказал он.
По словам Путина, по этой теме предстоит одна из самых серьёзных дискуссий в парламенте.
Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Государственная дума России и правительство уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы.