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Путин заявил, что власти аккуратно подойдут к изменению налоговой системы

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Власти России будут аккуратно подходить к изменениям в налоговой системе страны, заявил действующий глава государства Владимир Путин на встрече с другими кандидатами в президенты.

«Здесь нужно быть очень аккуратными... создать такую систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной на протяжении как минимум шести лет», — сказал он.

По словам Путина, по этой теме предстоит одна из самых серьёзных дискуссий в парламенте.

Ранее глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Государственная дума России и правительство уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы.

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