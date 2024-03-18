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Профессор Арсенян высказался о перспективах ИИ в сфере образования

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Директор Московского областного филиала Президентской академии доктор юридических наук, профессор Арташес Арсенян рассказал о перспективах искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования.
Профессор Арсенян высказался о перспективах ИИ в сфере образования
  • Gettyimages.ru

«Использование ИИ в образовательных процессах может помочь оптимизировать учебные программы, перестроить обучение под нужды каждого студента, улучшить процессы оценки и обратной связи», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».

Как отметил Арсенян, ИИ может смягчить конкуренцию за квалифицированных педагогов, автоматизируя рутинные задачи и освобождая время для креативной и интерактивной работы со студентами.

Ранее директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова рассказала о способности ИИ помочь студентам во время учёбы.

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