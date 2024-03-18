Профессор Арсенян высказался о перспективах ИИ в сфере образования
- Gettyimages.ru
«Использование ИИ в образовательных процессах может помочь оптимизировать учебные программы, перестроить обучение под нужды каждого студента, улучшить процессы оценки и обратной связи», — цитирует эксперта издание «Вести Подмосковья».
Как отметил Арсенян, ИИ может смягчить конкуренцию за квалифицированных педагогов, автоматизируя рутинные задачи и освобождая время для креативной и интерактивной работы со студентами.
Ранее директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ Юлия Ремезова рассказала о способности ИИ помочь студентам во время учёбы.