В Челябинске оштрафовали пенсионерку за попытку поджечь петарду на выборах
- РИА Новости
Об этом сообщили в Тракторозаводском районном суде, пишет РИА Новости.
Женщину оштрафовали на 2,5 тыс. рублей.
Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку, которая бросила «коктейль Молотова» в стену избирательного участка.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.