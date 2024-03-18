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В Челябинске оштрафовали пенсионерку за попытку поджечь петарду на выборах

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Жительницу Челябинска оштрафовали за попытку поджечь петарду на избирательном участке.
В Челябинске оштрафовали пенсионерку за попытку поджечь петарду на выборах
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Тракторозаводском районном суде, пишет РИА Новости.

Женщину оштрафовали на 2,5 тыс. рублей.

Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку, которая бросила «коктейль Молотова» в стену избирательного участка.

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что попытки испортить урны для голосования, а также бюллетени в них произошли в 20 субъектах страны на 29 участках.

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