Автоэксперт Родионов заявил о важности своевременной смены свечей зажигания

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что свечи зажигания в машине нужно менять своевременно.

«Автопроизводители рекомендуют менять свечи зажигания согласно регламенту: каждые 20—30 тыс. км — для деталей с никелевыми или медными электродами и каждые 60—80 тыс. км — с иридиевыми и платиновыми электродами. Но на деле износ свечей зажигания может наступить быстрее», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, причин для сокращения ресурса деталей много: использование некачественного топлива, частые холодные пуски или агрессивный стиль вождения, при котором резкий старт бывает нормой.

Как считает Родионов, важно проверять состояние свечей зажигания при каждом плановом техобслуживании автомобиля.

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