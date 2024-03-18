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Автоэксперт Родионов заявил о важности своевременной смены свечей зажигания

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Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что свечи зажигания в машине нужно менять своевременно.
Автоэксперт Родионов заявил о важности своевременной смены свечей зажигания
  • Gettyimages.ru

«Автопроизводители рекомендуют менять свечи зажигания согласно регламенту: каждые 20—30 тыс. км — для деталей с никелевыми или медными электродами и каждые 60—80 тыс. км — с иридиевыми и платиновыми электродами. Но на деле износ свечей зажигания может наступить быстрее», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, причин для сокращения ресурса деталей много: использование некачественного топлива, частые холодные пуски или агрессивный стиль вождения, при котором резкий старт бывает нормой.

Как считает Родионов, важно проверять состояние свечей зажигания при каждом плановом техобслуживании автомобиля.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов дал рекомендации по смене зимней резины на летнюю.

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