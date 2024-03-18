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В Москве собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для новых регионов

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В ходе акции «Москва помогает» жители столицы собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для жителей новых регионов России, заявила заммэра Наталья Сергунина.
В Москве собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для новых регионов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня в городе работает 13 штабов акции «Москва помогает». В них жители столицы приносят продукты с длительным сроком хранения, одежду, обувь, детские вещи, хозтовары, подарки к праздникам и многое другое», — рассказала Сергунина.

Как отметила заммэра, за два года в новые регионы отправлено больше 1,3 тыс. т гуманитарных грузов, в том числе свыше 980 тыс. единиц продуктов питания, 860 тыс. предметов канцелярской продукции, а также средства личной гигиены в количестве около 480 тыс. штук.

Приёмкой, сортировкой и упаковкой вещей и продуктов на пунктах сбора занимаются более 14,5 тыс. волонтёров.

Ранее сообщалось, что в Северодонецк из Пермского края отправили партию техники для многофункциональных центров.

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