В Москве собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для новых регионов

В ходе акции «Москва помогает» жители столицы собрали более 3,7 млн гуманитарных товаров для жителей новых регионов России, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Сегодня в городе работает 13 штабов акции «Москва помогает». В них жители столицы приносят продукты с длительным сроком хранения, одежду, обувь, детские вещи, хозтовары, подарки к праздникам и многое другое», — рассказала Сергунина.

Как отметила заммэра, за два года в новые регионы отправлено больше 1,3 тыс. т гуманитарных грузов, в том числе свыше 980 тыс. единиц продуктов питания, 860 тыс. предметов канцелярской продукции, а также средства личной гигиены в количестве около 480 тыс. штук.

Приёмкой, сортировкой и упаковкой вещей и продуктов на пунктах сбора занимаются более 14,5 тыс. волонтёров.

Ранее сообщалось, что в Северодонецк из Пермского края отправили партию техники для многофункциональных центров.