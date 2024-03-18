Депутат рассказала об активности жителей Белгородской области во время выборов

Депутат Госдумы от Белгородской области Наталия Полуянова рассказала RT, как прошли выборы в Белгородской области.

Как подчеркнула парламентарий, жители Белгородской области активно голосовали в течение всех трёх дней.

Кроме того, она отметила качество работы участковых избирательных комиссий.

«Выстроена слаженная и профессиональная работа, во главе которой находится областной избирком. Коллеги в буквальном смысле слова «доходили до каждого избирателя», желающего сделать свой выбор. Такая обоюдная ответственность привела к высокому результату, в очередной раз подтвердив наше единство и сплочённость», — заключила депутат.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов заявил в беседе с RT, что итоги выборов для России очень позитивные.