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Сенатор Климов: итоги выборов превзошли ожидания как друзей, так и недругов

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RT
Председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов заявил в беседе с RT, что итоги выборов для России очень позитивные.
Сенатор Климов: итоги выборов превзошли ожидания как друзей, так и недругов
  • РИА Новости

«Итоги выборов для России очень позитивные, они превзошли ожидания как наших друзей, так и наших недругов, и я разделяю эту точку зрения», — пояснил сенатор.

По его словам, явка сама по себе «доказывает всему миру законность российской власти и обоснованно говорит об уникальном уровне консолидации нашего общества».

«В данном случае конкретно совершенно вокруг имени Путина и вокруг его политической фигуры. И вот этот политический фундамент даёт основания для эффективной реализации всей той программы, которая была оглашена нашим президентом во время послания Федеральному собранию. Я ожидаю максимально эффективной реализации этой программы», — заключил собеседник RT.

Ранее Алексей Кошель, проректор ВШЭ, доктор юридических наук, член Общественной палаты города Москвы, в беседе с RT прокомментировал явку на выборы президента России. 

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